ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради постоянно прекъсване на тока: Жителите на ловешки села са готови да протестират
©
Хора от селата Голец и Микре разказват, че са потърпевши от непланирано и постоянно прекъсване на тока вече повече от десет месеца.
Токът в Микре спира често и без предупреждение, от миналия октомври до сега, разкават местните. Прекъсванията са по няколко пъти на ден, а след буря остават на тъмно и за повече от денонощие.
“Днес палим свещ вместо да протестираме срещу тъмнината, с този жест искаме да покажем на двете отговорни дружества и на енергийния министър, че оставаме непримирими и очакваме конкретни отговори- колко още продължи този тормоз с тока?", казва Светлана Ваташка, жител на Микре.
"Повечето хора сме на печки, помпи, климатици…спре ли тока - селото се изпразва, остава без хора!“, посочва Мартин Цанов, жител на Голец.
Според хората често от дружеството не регистрират прекъсвания и така няма и как да бъдат обезщетени.
"И когато се обадя на кол центъра, ми казват- "А, нямаме отчетено в системата!", обяснява Катя Колева, жител на Микре.
"Правим жалби в офиса им, защото не искат да дойдат! Те на среща не са идвали, по имейлите се опитвам да контактувам, това им е един от последните отговори. Ето тук прекъсванията се дължат на сработване на някакви защити, което е абсурдно!“, казва Николай Гергов, кметски наместник на Голец.
От Електрохолд заявяват, че една част от смущенията в електрозахранването се дължат на летните бури, които предизвикват повреди по захранващите съоръжения и че екипите реагират незабавно. Хората в района обаче изпращат подписка от над 200 жители до Комисията за енергийно и водно регулиране и до министъра на енергетиката. И се заканват, че ако няма трайно решение за проблема са готови за протест и дори да блокират пътя София - Варна.
Още от категорията
/
След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения?
12:02
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи – стряскаща статистика, но има разрешение
30.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.