Сигнал до bTV за проблеми с електрозахранването в селища в Предбалкана.Хора от селата Голец и Микре разказват, че са потърпевши от непланирано и постоянно прекъсване на тока вече повече от десет месеца.Токът в Микре спира често и без предупреждение, от миналия октомври до сега, разкават местните. Прекъсванията са по няколко пъти на ден, а след буря остават на тъмно и за повече от денонощие.“Днес палим свещ вместо да протестираме срещу тъмнината, с този жест искаме да покажем на двете отговорни дружества и на енергийния министър, че оставаме непримирими и очакваме конкретни отговори- колко още продължи този тормоз с тока?", казва Светлана Ваташка, жител на Микре."Повечето хора сме на печки, помпи, климатици…спре ли тока - селото се изпразва, остава без хора!“, посочва Мартин Цанов, жител на Голец.Според хората често от дружеството не регистрират прекъсвания и така няма и как да бъдат обезщетени."И когато се обадя на кол центъра, ми казват- "А, нямаме отчетено в системата!", обяснява Катя Колева, жител на Микре."Правим жалби в офиса им, защото не искат да дойдат! Те на среща не са идвали, по имейлите се опитвам да контактувам, това им е един от последните отговори. Ето тук прекъсванията се дължат на сработване на някакви защити, което е абсурдно!“, казва Николай Гергов, кметски наместник на Голец.От Електрохолд заявяват, че една част от смущенията в електрозахранването се дължат на летните бури, които предизвикват повреди по захранващите съоръжения и че екипите реагират незабавно. Хората в района обаче изпращат подписка от над 200 жители до Комисията за енергийно и водно регулиране и до министъра на енергетиката. И се заканват, че ако няма трайно решение за проблема са готови за протест и дори да блокират пътя София - Варна.