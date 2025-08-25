Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Светлозар Патарински и доц. Илиян Костов – главен държавен ветеринарен инспектор, ще проведат среща с представители на Европейската комисия в Брюксел, Кралство Белгия.В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.Основен акцент ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването.