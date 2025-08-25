ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради шарката по животните: Шефът на БАБХ и главният държавен ветеринарен инспектор са в Брюксел
©
В рамките на разговора ще бъде разгледана актуалната епизоотична обстановка в България и съседните държави.
Основен акцент ще бъде обсъждането на предимствата и недостатъците при прилагането на ваксинация на дребните преживни животни срещу шарка, като мярка за превенция и ограничаване на разпространението на заболяването.
Още от категорията
/
Около 70 000 души, нуждаещи се от подкрепа, ще получават безплатен топъл обяд и след 30 септември
13:48
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
12:58
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
11:07
Владимир Митев за румънската инфлация: България се дава за пример за по-ефективно събиране на ДДС
10:22
Икономист: Изместени са младите и най-неопитните и необразованите. Работници не се намират заради ниските заплати
09:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.