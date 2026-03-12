Андрей Гюров. Все още не е уточнено кои точно граждани ще получават тези помощи, ще се определя максимален доход, вероятно пенсионерите ще са сред тях. Около 30 млн. евро от бюджета ще струва мярката. Тя ще е ежемесечна, ако се наложи, възможно е да влезе в сила още този месец.
"Правителството още от началото на седмицата работи усилено по темата за натиска от цените на нефтопродуктите. Още във вторник беше сформирана работна група, която трябваше да предостави цялата необходима информация за уточняване на мерките. Много е мило, че определени партии се опитват да влияят върху работата на правителството и да казват какво трябва да се направи. Моята препоръка е да се концентрират върху законодателните мерки, които трябва да минат тази седмица, защото всяка една от тях, ако бъде пропусната, ще коства на българското общество 440 млрд. евро", коментира още Гюров.
Към този момент правителството обмисля директните помощи за физически лица, които ще бъдат на подходен критерий.
Министърът на икономиката Ирина Щонова обясни какви ще са мерките за бизнеса.
"От първи април ще отложим въвеждането на такса въглероден двуокис към тол таксите. За бизнеса е най-важна предвидимостта, а в момента сме в ситуация, където цените се променят всекидневно. Разговаряме с бизнеса и вече има механизми, по които те могат да се компенсират. Знаем, че за тях начина на изчисление не е идеален и в момента разискваме с тях какво би могло да бъде по-подходящо, но пак е важно да видим накъде ще се движат нещата. Засега е важно да осигурим предвидимост", каза тя.
Финансовият министър Георги Клисурски също коментира темата като обясни, че мярката с директни плащания е насочена към физически лица, като пенсионерите са включени.
"В НАП има ясни данни за доходите на всички физически лица. Ще се анализират всички видове доходи и тогава чрез определен критерий за максимален доход, който е допустим, ще бъде определен кръга от лица, които ще получават помощ. Имаме конкретни разчети, но избираме най-подходящият", заяви той.
