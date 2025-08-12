ЗАРЕЖДАНЕ...
Заради върхово горене в Пирин гасят само хеликоптери, екипите са изтеглени
©
"Фронтът към парк "Пирин“ е овладян, но на другия фронт имаме върхово горене. Опитваме се чрез хеликоптерите да го направим низово, за да може да работим", обясни Василев.
Той каза, че към този момент няма информация дали едното огнище е навлязло в парка, но е било овладяно. Другото огнище, което е било под контрол е предизвикало върхово горене заради силния вятър в региона.
"Ще направим оценка на ситуацията утре и ще видим кое е причинило върховото горене. Тогава ще видим дали да гасят само по въздух и утре. Мерките, които направихме вчера, дадоха резултат, но не можем да влияем на вятъра. Гасенето е наземно, с просеки", подчерта той.
Кирил Спаневиков каза, че военнослужещите продължават да оказват помощ на пожарникарите, както и на служителите на ДГС – Струмяни.
"Гасенето се налага само от въздуха, защото пожарът е обхванал по-голяма част от територията, затова се налага и преместването и на военнослужещите", каза още Спаневиков.
Още по темата
/
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21
Джартов: Хората ще могат да се върнат по домовете си, когато бъдем сигурни, че е осигурена тяхната безопасност
30.07
Джартов: Успяхме да натиснем пожара с хеликоптерите и с наземните екипи, но силният вятър разпали нови огнища
28.07
Премиерът от Илинденци: Ще съумеем по най-бързия начин да се справим с тези пожари, но ще очакваме новите през август!
28.07
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамерикански наркобос, отколкото за държавен глава на европейска държава
18:50
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
14:46
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.