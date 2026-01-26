От утре - 27 януари, движението през тунел "Топли дол“ на АМ "Хемус“ за всички видове превозни средства ще продължи да е в двете тръби. Ремонтът в тръбата за София се предвиждаше да започне от днес и бе въведена временна организация за безопасност на движението само в едната тръба.Поради протестите на превозвачи в Република Сърбия и в Република Македония и затваряне на граничните пунктове с двете държави днес се отчита значително нарастване на трафика по АМ "Хемус“.За да се осигури безопасността на превозните средства по АМ "Хемус“, ремонтните дейности в тунел "Топли дол“ ще продължат на по-късен етап.