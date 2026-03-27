Крум Зарков от Добрич.
"Чуваме в тази кампания, че се възражда идеята за такъв добив. Сложната международна обстановка и растящите цени на газа обаче не отменят рисковете за околната среда, водите и здравето на хората, свързани с технологии за добив на шистов газ. Има други по-безопасни алтернативи", обясни Зарков. Той подчерта, че липсват достатъчни гаранции за безопасност, а опазването на околната среда, водите, природните ресурси и земеделието, особено в Добруджа, са абсолютен приоритет.
Зарков припомни, че още през 2011 г. БСП е внесла законопроект за пълна забрана на проучването и добива на шистов газ. "Защото вярваме, че такива решения не могат да бъдат временни, не могат да бъдат половинчати. Не става дума за мораториуми, които утре могат да отпаднат. Става дума за защита – дългосрочна, ясна и категорична", каза още Зарков.
Зарков: Ние сме против проучването и добива на шистов газ в България
