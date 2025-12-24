Защо масата на Бъдни вечер не се вдига
©
Меси се содена питка или такава, която е направена с квас. Все още се пости, затова живата мая не е разрешена. Питата се разчупва от най-възрастния мъж в къщата, високо над главите на гостите. Целта е всичко, което е посадено, и се чака да покълне, да расте високо и бързо.
Първото парче от питката е за къщата, а второто се оставя пред икона на Богородица. Всеки трябва да си вземе парче от питката. На когото се падне паричката, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.
На трапезата се остава дълго време, за да е сигурно, че всички желания и магически практики, които са направени, ще стигнат до небето и ще бъдат чути и изпълнени, пише ladyzone.bg. Храната не се прибира, а остава на масата, за да могат и мъртвите да дойдат и да си вземат от ястията за празника. Ето защо трябва да се оставят и чисти прибори.
Още по темата
/
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
18:37
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата
16:24
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
14:54
Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
14:32
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
12:40
Още от категорията
/
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
11:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.