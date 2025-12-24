Много са традициите, свързани с Бъдни вечер. На масата се слагат само постни ястия, които трябва да са нечетен брой – 5, 7, 9 или 11.Меси се содена питка или такава, която е направена с квас. Все още се пости, затова живата мая не е разрешена. Питата се разчупва от най-възрастния мъж в къщата, високо над главите на гостите. Целта е всичко, което е посадено, и се чака да покълне, да расте високо и бързо.Първото парче от питката е за къщата, а второто се оставя пред икона на Богородица. Всеки трябва да си вземе парче от питката. На когото се падне паричката, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.На трапезата се остава дълго време, за да е сигурно, че всички желания и магически практики, които са направени, ще стигнат до небето и ще бъдат чути и изпълнени, пише ladyzone.bg. Храната не се прибира, а остава на масата, за да могат и мъртвите да дойдат и да си вземат от ястията за празника. Ето защо трябва да се оставят и чисти прибори.