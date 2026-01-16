Защо съществуват спасителните центрове за диви животни?
© VarnaZoo
Те играят ключова роля в опазването на биоразнообразието. В тях се приемат ранени, болни или осиротели животни – жертви на човешка дейност, пътни инциденти или загуба на местообитания.
В тях пациентите получават ветеринарномедицински грижи, лечение, рехабилитация и шанс да бъдат върнати обратно в дивата природа. Освен това, центровете имат важна образователна мисия – учат ни на отговорност и любов към дивите видове и природата, информират от Варненския зоопарк.
Всеки спасен живот е стъпка към по-здрава екосистема, всеки спасен живот е малко парче от пъзела за устойчиво биоразнообразие. Нека пазим и защитаваме дивата природа, защото тя има нужда от нас, така както ние имаме нужда от нея.
