Засилен трафик се очаква заради поредицата от три почивни дни
Пътят за Гърция е едно от възловите места в страната, където от МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" ще предприемат редица мерки за облекчаване на трафика.
Планира се въвеждането на реверсивно движение в района на Симитли и две ленти в посока Кулата и Банско, както и засилено полицейско присъствие по пътищата в страната.
Богомил Николов: Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото, а е защото вече 4-5 години живеем на дефицит
09:07
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
18.09
Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай - тази трагедия не трябва да се политизира
18.09
Дянков: По-висока от очакваната инфлация може да намали бюджетните дефицити, но ефектът е временен и зависи от няколко фактора
18.09
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
21:22 / 18.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търнов...
20:28 / 18.09.2025
Шефът на АПИ попари шофьорите, които обичат да натискат повечко г...
20:28 / 18.09.2025
СДВР: Протестните действия и блокирането на входовете на НС са из...
18:50 / 18.09.2025
