Засилени проверки в затворите: Крият телефони в пъпеши и печки, а роднини напояват дрехи с наркотици
Едни от най-интересните и иновативни случаи са: три телефона в пъпеш, осем апарата, скрити в печка и телефон в туба с лечебен гел.
Вещите са били подготвени да бъдат внесени в затворите с багажите за свиждане.
Служителите на ГДИН са открили и девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор. Има случаи, в които донесените дрехи за затворниците, са били напоени и с наркотични вещества.
За същия период – от началото на месец юли, в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони, констатирани са и 29 случая на открити наркотични вещества.
Проверките продължават във всички затвори, арести и общежития. Те бяха разпоредени от министъра на правосъдието Георги Георгиев след посещения на място в различни затвори в страната.
