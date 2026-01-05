Засилено полицейско присъствие около пощенските станции и банковите клонове
Той уточни, че мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора – уязвима група от населението – ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.
По думите на главен инспектор Йорданов засиленото присъствие ще се запази поне през първия месец на годината, като след извършване на анализ в края на периода е възможно мерките да бъдат удължени. "Към момента не се отчита сериозно струпване на хора около пощенските станции, но се очаква по-голям наплив от 7 януари, когато започва изплащането на пенсиите", каза той.
Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите. "В най-малките населени места ще бъдат разполагани екипи от по двама служители, а в отдалечените райони ще се включат и сили на жандармерията", уточни Йорданов.
Главен инспектор Йорданов отправи и апел към гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции. Той подчерта, че няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута, и призова хората да бъдат особено внимателни към подобни измами.
