Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Çàñíåõà ïîëèöàé äà îòêúðòâà ìàðêîâà åìáëåìà íà ïàðêèðàí àâòîìîáèë
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 10:45 / 29.11.2020Êîìåíòàðè (7)261
©
Ñëåä êëèï, íàáðàë ïîïóëÿðíîñò â ñîöèàëíèòå ìðåæè, ÌÂÐ ïðîâåðÿâà çà çëîóïîòðåáà íà óíèôîðìåíè ïîëèöàè, ïðåäàâà bTV.

Íà êàäðèòå ñå âèæäà êàê ñòîëè÷åí ñëóæèòåë íà ðåäà îòêúðòâà ìàðêîâàòà åìáëåìà íà ïàðêèðàí àâòîìîáèë.

Ãëàñ çàä êàäúð ïîñî÷âà, ÷å ñëó÷àÿò å îò 5 ìàðò ìàëêî ïðåäè 4 ñóòðèíòà è ÷å ïîëèöàÿò å îò 8-ìî ðàéîííî â Ñîôèÿ. Êëèïúò îáà÷å å ïóáëèêóâàí â èíòåðíåò åäâà â÷åðà.

Êúì êðàÿ íà âèäåîòî ïîëèöàÿò èçâàæäà îò ïàòðóëíàòà êîëà ïðåäìåò è ãî õâú
ðëÿ íà çåìÿòà. Ïóáëèêàöèÿòà èìà ìíîãî ãëåäàíèÿ, ïðèäðóæåíè îò âúçìóòåíè êîìåíòàðè.

Îò ÌÂÐ ñà îáðàçóâàëè ïðîâåðêà, ñúîáùèõà îò ïðåñöåíòúðà íà âåäîìñòâîòî.








Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
À èíà÷å èñêà 30% óâåëè÷åíèå íà çàïëàòàòà ñè! Ñåëÿíäóð! ðŸ˜¡
0
 
 
Çà ñëóæåáíàòà Àñòðà ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
+1
 
 
Opel è ìàðêîâà åìáëåìà ! ðŸ˜†ðŸ˜†
+1
 
 
Îò áåçïàðè÷èå å. Ñÿ ùå çàðàáîòÿò, êàòî ÿ ïóñíàò â OLX
+2
 
 
ìàëêî èì å óâåëè÷åíèåòî âñÿêà ãîäèíà è çàðàáîðâàò äîïúëíèòåëíî .
+2
 
 
Å âÿðíî ÿ ñúñèïàõòå òàÿ äúðæàâà ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Íîåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Âèæ îùå:
Âàæíî çà øîôüîðèòå âúâ Âàðíà: Çàòâàðÿò ÷àñò îò áóë. "Êíÿç Áîðèñ I" çà ïðåàñôàëòèðàíå!
10:14 / 27.11.2020
Íîâ àíòèðåêîðä ïî ïî÷èíàëè âúâ Âàðíà, 20 çàãóáèõà áèòêàòà ñ COVID-19 çà äåíîíîùèå
14:28 / 27.11.2020
Áèâø äîâåðåíèê íà Ñëàâè ìó ñòàíà êîíêóðåíò
15:45 / 27.11.2020
Ðóò Êîëåâà: Ñëåä êàïàíà, â êîéòî ìå âêàðà Êàðáîâñêè, ïîëó÷àâàõ ñìúðòíè çàïëàõè çàðàäè àáîðòà!
11:22 / 27.11.2020
Àäâ. Ïåòúð Íèêîëîâ îòêðîâåíî è ìúäðî çà êîøìàðà COVID 19, ïðåç êîéòî ïðåìèíà!
08:55 / 27.11.2020
Íàïåðåíàòà Ìèëåíà ïîñî÷è Õåïè Âàí÷å çà äóåë, Íàäÿ ñå ïðîâàëè
10:04 / 28.11.2020
Ñïèïàõà òðèìà êðàé Âàðíà ñ óáèòî äèâî ïðàñå â áàãàæíèêà
11:28 / 27.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Èêîíîìè÷åñêà çîíà "Òðàêèÿ"
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ñêàíäàëíî îò Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ: Áúëãàðñêèÿò åçèê íå ñúùåñòâóâà, íèå ãè
Áîéíè ñïîðòîâå
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Âàðíà è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Êàê ñå ñïðàâÿ Îáùèíà Âàðíà ñ îâëàäÿâàíåòî íà ïîñëåäèöèòå îò ïðîëèâíèòå äúæäîâå?
Ìíîãî äîáðå
Äîáðå, íî ìîæåøå è ïî-äîáðå
Íå ñå ñïðàâè
Ïúëíà òðàãåäèÿ
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Âàðíåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
Ôóòáîë íà æèâî ïî òåëåâèçèÿòà
©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: