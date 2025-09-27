ЗАРЕЖДАНЕ...
Застудяване в последните дни на септември: Първи снежинки прехвърчаха над Мусала
В планините ще бъде предимно облачно. На места в масивите от Западна България ще превали дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 6°.
Рано тази сутрин на Мусала прехвърчаха първите снежинки, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието ще бъде с по-често значителна облачност. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 22°-23°.
В сила е жълт код за вълнение до 4 бала, вълни с височина до 2,5 метра.
В неделя облачността ще е значителна и на отделни места, главно в Западна България ще има и слаби превалявания от дъжд. През повечето дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно, в понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места из цялата страна.
