Затварят пътя за Гърция за 20 дни
Забраната ще важи от 25 август до 13 септември 2025 г., в часовия диапазон от 7:00 до 19:00 часа, като само в неделя пътят ще работи нормално. Причината за забраната са строително-ремонтни дейности на гръцка територия.
Ограничението засяга един от най-натоварените маршрути между Родопите и Северна Гърция, използван както от туристи, така и от местни жители.
