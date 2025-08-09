ЗАРЕЖДАНЕ...
Затварят за движение тази улица в Добрич
© Фокус
В затоврения участък ще бъдат извършени на ремонтни дейности и полагане на асфалт. Периодът на затваряне ще бъде от 11.08.2025 – 15.08.2025.
За да се осигури безопасността на работата, се налага затваряне на улицата и в двете платна. На място ще бъде създадена временна организация на движението.
