Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Затварят за движение ул. "Хан Тервел" в Добрич. Това съобщиха от общината. 

В затоврения участък ще бъдат извършени на ремонтни дейности и полагане на асфалт. Периодът на затваряне ще бъде от 11.08.2025 – 15.08.2025. 

За да се осигури безопасността на работата, се налага затваряне на улицата и в двете платна. На място ще бъде създадена временна организация на движението.