Затварят за движение ул. "Хан Тервел" в Добрич. Това съобщиха от общината.В затоврения участък ще бъдат извършени на ремонтни дейности и полагане на асфалт. Периодът на затваряне ще бъде от 11.08.2025 – 15.08.2025.За да се осигури безопасността на работата, се налага затваряне на улицата и в двете платна. На място ще бъде създадена временна организация на движението.