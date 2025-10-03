ЗАРЕЖДАНЕ...
Затвориха прохода "Петрохан"
Снежната покривка е стигнала близо 25-30 см. Очевидци споделят, че има много паднали дървета.
"Фокус" припомня, че за днес е обявен жълт и оранжев код за значителни валежи от дъжд и сняг в цяла България.
