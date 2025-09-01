ЗАРЕЖДАНЕ...
Затвориха участък от АМ "Хемус" рано тази сутрин
Временно е ограничено движението по АМ "Хемус" в посока София при км 401, поради ПТП.
Въведен е обходен маршрут: п.в Суворово - път I-2 - Девня и се връщат обратно на АМ Хемус.
Още по темата
/
Жена е починала, а мъж е в тежко състояние при една от двете тежки катастрофи на пътя Ботевград-Мездра
29.08
Още от категорията
/
Полицията предупреди за измама с кредити: Поискат ли ти да заплатиш такса, трябва веднага "да ти светне лампата, че се касае за измама"
10:31
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия университет в София и платформата на "Мебели ЯВОР"
28.08
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.