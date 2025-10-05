ЗАРЕЖДАНЕ...
Здравко Василев: Случващото се е недопустимо. Време за мораториум срещу строителството по Черноморието
© bTV
Това каза в ефира на bTV Здравко Василев, общественик и бизнесмен.
Преди дни в пост в социалните мрежи той предупреждава за предстоящото бедствие.
"Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина“, посочи още той.
Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това. Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.“, коментира Василев.
По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.
"Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река“, каза още Здравко Василев.
Той коментира още, че е време за мораториум срещу строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.
Още по темата
/
Доц. Димитров за "Елените": Начинът, по който е усвоено това пространство, е комбинация между алчност и глупост
20:17
Костадин Костадинов: Строителен предприемач иска да строи по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата" - там също има дере!
19:28
Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
17:57
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от благодарността в очите на хората
09:11
Още от категорията
/
Проф. Зафиров за стената от дронове на ЕС: Tрябва да започне бързо да се изгражда, но няма край в нейното изграждане
19:45
Проф. Кантарджиев: Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, след няколко дена засяга белия дроб и чакай усложнения
19:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.