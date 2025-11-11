Здравната комисия подкрепи участието на медицинските сестри в преговорите по НРД
© iStock
Следваща стъпка е измененията да бъдат разгледани и гласувани на второ четене и в парламента.
Решението беше взето при пълно съгласие от страна на НЗОК и Министерство на здравеопазването, без дебат.
Още от категорията
/
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
22:22
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
21:40
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
18:51
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
17:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.