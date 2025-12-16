Здравната комисия прие удължителния Закон за бюджета
Припомняме, че по този начин се урегулират държавните плащания в рамките на следващите три месеца. Законопроектът бе приет с 11 гласа - "За", 4 - "Против" и без въздържали се.
От Български лекарски съюз изразиха недоволство от ситуацията. Според БЛС това означава, лечебните заведения да работят в условия на несигурност.
"В тази ситуация БЛС не може да каже, че е очарован от това, което се случва в момента, защото на практика в момента здравеопазването ни е в патова ситуация и ще бъде в такава още в началото на 2026 г. За нас липсват ясни параметри и предвидимост във финансирането на сектора. За съжаление това е изолиран проблем, следствие от продължаващата политическа нестабилност. Да напомня, че за последните 4 години само един бюджет бе приет навреме", каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.
Председателят напомни, че в настоящата ситуация това означава, че 15 месеца цените на клиничните пътеки ще бъдат замразени, което ще доведе до негативни последствие за лечебните заведения.
И допълни: "При това положение те работят в условия на несигурност, затруднява се планирането и развитието, както на тях така и на системата".
По-рано днес депутатите от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание също приеха удължителният закон за бюджета за 2025 година. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се". Против гласуваха от ПП.
