Михаил Околийски на брифинг по-рано днес.
И допълва: "Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването, затова е много важно за бъде установено това заболяване чрез подобни скрининги и не би трябвало да се разходва никакъв обществен ресурс за нещо което не е ефективно. Тази обществена поръчка е приключила, но ние я разглеждаме съвместно с АДФИ и други органи".
"Другата обществена поръчка, която е била сключена в последния ден на предходния кабинет е за охраната на всички подструктури на МЗ. Тази охрана според нас е неефективна, защото самата обществена поръчка е сключена с пряко договаряне и не по най-прозрачния начин. Тя ще бъде преобявена,като се спазват всичките принципи", коментира министърът.
Размера на завишението представи финансовият министър Георги Клисурски:
"За тестове, които знаем, че вършат работа за този тип скрининг и са на пазарни цени между 2 и 3 евро, в обществената поръчка, която е заварена, виждаме прогнозни цени между 30 и 35 евро. Т.е. тук говорим за разлика от 10 пъти. Разбира се, трябва да видим на какво точно се дължи. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 млн. евро. Това означава, че или 9 млн. евро биха били разходени ненужно, или че може 10 пъти повече хора за същата сума да бъдат тествани. Т.е. или стотици хиляди българи повече биха могли да получат този скрининг във вече предвидения ресурс, или пък едни 9 млн. евро биха могли да бъдат спестени за бюджета“, обясни той.
Здравният министър: Има съмнения за завишени цени в обществена поръчка за онкоскрининг
Още по темата
/
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
13:28
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се ограничават изборните секции в държавите извън ЕС
12:37
Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Скъпо ще си плати
09:10
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
24.02
Една коалиция е подала документи за участие в изборите още в първия ден от регистрацията в ЦИК
24.02
Още от категорията
/
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
12:34
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
11:58
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на "Коалицията на желаещите"
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.