Михаил Околийски взе участие в официалната церемония по учредяване на Националния хъб на Мисията срещу рака в България.
"Една от основните амбиции на екипа ми е създаването на истински, работещ Национален раков регистър, който да позволява проследяване на целия път на пациента – от диагнозата, през лечението и рехабилитацията, до резултатите от терапията", заяви министър Околийски.
Той отбеляза, че в Министерството вече е създадена работна група, която анализира добрите европейски практики, с цел те да бъдат интегрирани в бъдещия регистър, който ще е част от Национална здравноинформационна система.
Здравният министър подчерта, че България трябва да се пребори с негативните тенденции. Към момента страната ни е една от двете държави в Европейския съюз, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да се увеличава. "Това изисква по-силен фокус върху превенцията, скрининга и проследяването на пациентите", каза още доц. Околийски.
Според министъра създаването на Националния хъб може да се превърне във важна платформа за координация между различните участници в системата и за обмен на добри практики.
"Надявам се да успеем да канализираме усилията на национално и международно ниво, така че Националният раков план да започне да се изпълнява реално, а не само да съществува като документ. Има много работа за вършене и разчитаме на Вашето партньорство, така че да постигнем успех в кратки срокове“, посочи той.
Здравният министър: Националният раков план трябва да започне да се изпълнява реално
