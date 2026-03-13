Михаил Околийски по време на брифинг по-рано днес, предаде репортер на ФОКУС.
Министърът информира, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда, като всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.
Здравният министър предупреждава, че забавянето при изграждането на базите може да създаде риск цялата инвестиция да бъде компрометирана.
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
© МЗ
Още по темата
/
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
12.03
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
ЦИК: Консултациите за съставите на СИК да започнат не по-рано от 12 март, за да се избегнат масови смени на членове преди изборите
11.03
Още от категорията
/
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
12:05
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
12.03
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
12.03
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.