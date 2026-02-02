Силви Кирилов в отговор на въпрос от депутата на ПП-ДБ Васил Пандов.
По думите на Кирилов докато Бургас вече набира персонал за детската си болница, националната детска болница все още няма обявено начало за строителните работи, а предвидените срокове се изпускат.
Пандов от своят страна припомня, че строителството на националната детска болница в София е трябвало да започне през март, а миналата година да е проведена процедура за избор на проектант и договорът с него да е сключен през август 2025 г. "Вместо това процедурата още не е започнала, а обществените поръчки са на ниво пазарни консултации", допълва той.
Припомняме, че миналата есен компанията се договори с АПИ и Столичната община как да се разпределят задачите по проектирането и изграждането на наземната и подземната инфраструктура.
Здравният министър: Стартът на строежа на детската болница в София се отлага
©
Още по темата
/
ДСБ искат изслушване на министър Кирилов заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
06.11
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
06.11
Моника Василева, женска организация на ВМРО: Държавата дължи Национална детска болница на децата
06.11
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
28.08
Проф. Литвиненко: Асен Василев много добре знае как стоят нещата с изграждането на Национална детска болница
16.07
Здравният министър Силви Кирилов вижда Националната детската болница като паметник на надежда, а не като инструмент за решаване на частни политически проблеми
14.07
Финансовият министър: Няма искане за 1 млрд. лева за новата детска болница. Разочарована съм от ПП и ДБ
13.07
С 26 отделения ще разполага Националната детска болница, строежът трябва да започне през пролетта на 2026 година
01.06
Финансирането на Детската болница и вливането на други детски структури в нея е обсъдено с Обществения съвет
30.04
Д-р Мими Виткова: Държавата трябва да обмисли проблема с липсата на кадри, докато се строи Националната детска болница
08.04
Още от категорията
/
Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
01.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
01.02
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
01.02
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.