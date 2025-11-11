Силви Кирилов, дм, откри 17-то издание на конкурса "Посланици на здравето“.
Неговата цел е не само да предотврати развитието на рискови за здравето фактори, но и да насърчи младите хора да се замислят върху поведенчески модели като неправилно хранене, липса на физическа активност, консумация на алкохол и тютюнопушене.
С всяка година интересът към инициативата нараства и през настоящото издание достигнахме рекордните над 9000 "посланици на здравето“, които създадоха и реализираха 75 проекта под ръководството на 235 учители. Всеки път конкурсът протича в три възрастови групи – I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, като всяко министерство отличава своите призови места. Всички участници в конкурса получиха грамоти и предметни награди.
Събитието, което за поредна година събира ученици от цялата страна, е в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за закрила на детето, World Health Organization Country Office in Bulgaria - Офиса на Световната здравна организация за България, Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) и Национален център по обществено здраве и анализи/ NCPHA. Тази година любезен домакин на церемонията бе НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
©
Още по темата
/
Годишния доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
13:34
Георг Георгиев: Усилията на България в областта на върховенството на правото и демокрацията са широко признати от международната общност
06.11
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
05.11
Гуцанов: Нашите активни политики на пазара на труда дават приоритет на включването на групите в неравностойно положение
05.11
Бачев: ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество
05.11
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
03.11
Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
01.11
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
Още от категорията
/
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
09:31
Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
09:30
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
08:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.