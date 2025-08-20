ЗАРЕЖДАНЕ...
Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
©
здравноосигурителни каси са постъпили общо 138 сигнала от здравноосигурени лица срещу изпълнители на медицинска помощ. Предмет на сигналите са установени от лицата несъответствия в информацията, вписана в техните електронни здравни досиета в персонализираната информационна система на НЗОК , в НЗИС или в мобилното приложение на НЗИС "еЗдраве ". Предприети са действия по компетентност по всички постъпили сигнали с твърдения за отчетена, но неизвършена медицинска дейност. Това казва министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на от депутата от ПП-ДБ доц. Васил Пандов относно извършените от началото на годината проверки и издадените наказателни постановления от контролните органи на МЗ за нарушения при здравните записи.
И допълва: "До момента при проверките е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три лечебни заведения за болнична помощ".
Съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в
лечебните и здравните заведения са длъжни да създават електронен здравен запис за всяка извършена дейност. Изготвената в лечебните и здравните заведения здравна документация се изпраща към Националната здравноинформационна система ( НЗИС ) като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. В срок до 7 дни от генерирането на здравния запис лечебното или здравното заведение, което го е извършило, по своя инициатива или по искане на пациента , има право самостоятелно да коригира записа, без да е необходимо уведомяване или намеса от страна на администратора на НЗИС.
Здравният министър уточнява, че извън този срок също може да се коригира здравен запис , като това може да се инициира от лечебното или здравното заведение, извършило записа, или по искане на гражданина, за който се отнася записът.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.