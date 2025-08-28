ЗАРЕЖДАНЕ...
Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" борда на компанията за Националната детска болница
©
Това казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев относно това кое наложи и какви са причините за извршените в рамките на последните 4 месеца, внезапни, предсрочни, извън процедурите на ЗПП и ППЗПП смени на пълния състав на Съвета на директорите на "Здравната инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) ЕАД. Депутатът задава и въпросът защо толкова важен аспект на работа на компанията не е пълноценно изложен и мотивиран в отчета по функционирането на компанията изпратен за информиране на народните представители в КЗ.
"В края на март без предварително уведомяване, с Ваше решение бе освободен изпълнителния директор и член на СД д-р Влатко Глигоров, а в началото на август, по сходен начин, с Ваши решения са освободени другите двама членове на СД - председателя г-н Варчев и зам. председателя г-н Харизанов. Последните двама са отправили отворено писмо до Вас от 11.08.2025г., в което освен обзор на извършената дейност набелязват и тревожни тенденции за "изолиране" на съвета на директорите от работата на дружеството и функционирането му подобно на " ЕООД " в периода, в който то се оглавява от нов изпълнителен директор. Там споделят, че тригодишния мандат на доскорошния СД изтича през януари 2026 а освобождаването им и прекратяването на пълномощията им (както между другото и тези на третия член на СД Д-р Глигоров преди тях) преждевременно и без правно основание и мотиви съгласно ЗПП и ППЗПП пораждат основателни съмнения за реалните причини мотивирали тези действия", твърди Александър Симидчиев.
В отговор здравният министър казва, че: "С Решение от 14.02.2024 г . на 49-тото Народно събрание относно необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечение на Национална детска болница /НДБ/ от ЗИКДБ ЕАД, материализирано в т .3 от същото, на министъра на здравеопазването с вменено задължение да представя ежемесечно доклад пред Комисията по здравеопазването относно изпълнението на Плана за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на болницата. Този доклад е насочен към осъществените дейности по изпълнението на плана, като персоналните промени в управителния орган не са част от тях".
"Министърът на здравеопазването, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в ЗИКДБ ЕАД, следва да осигури такова управление на дружеството, което да може в максимална степен да гарантира реализирането на проекта по изграждане на Националната многопрофилна детска болница", споделя още доц. Силви Кирилов.
Още по темата
/
Проф. Литвиненко: Асен Василев много добре знае как стоят нещата с изграждането на Национална детска болница
16.07
Здравният министър Силви Кирилов вижда Националната детската болница като паметник на надежда, а не като инструмент за решаване на частни политически проблеми
14.07
Финансовият министър: Няма искане за 1 млрд. лева за новата детска болница. Разочарована съм от ПП и ДБ
13.07
"Продължаваме промяната" за Детската болница: Преди да се бюджетира е необходимо МЗ да направи реална оценка на разходите за строеж
13.07
С 26 отделения ще разполага Националната детска болница, строежът трябва да започне през пролетта на 2026 година
01.06
Финансирането на Детската болница и вливането на други детски структури в нея е обсъдено с Обществения съвет
30.04
Д-р Мими Виткова: Държавата трябва да обмисли проблема с липсата на кадри, докато се строи Националната детска болница
08.04
Д-р Влатко Глигоров: Приключи подготвителната фаза за строителството на Националната детска болница
15.01
Д-р Влатко Глигоров: Строителството на Националната детска болница трябва да започне през ноември 2025 г.
10.12
Още от категорията
/
Доц. Щерьо Ножаров: Вдигането на МРЗ ще рефлектира върху данъците на тези, които не са на минимална заплата
13:14
Президентът Радев и Рюте заедно: България цели съвместно производство с "Райнметал" и дългосрочно партньорство с Германия
27.08
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
27.08
Икономист: На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната вноска
27.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.