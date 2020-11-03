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|Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ñ èçâúíðåäíè íîâèíè çà âèðóñà ó íàñ!
Öåëòà å òå äà ïîäïîìàãàò êîëåãèòå ñè, àíãàæèðàíè ñ èçâúðøâàíåòî íà äúðæàâíèÿ çäðàâåí êîíòðîë, â ò.÷. ñ âðú÷âàíå íà ïðåäïèñàíèÿ è àêòóàëèçèðàíå íà äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà áîðáà ñ COVID-19 è äð.
Ïî òîçè ïîâîä íà ìÿñòî â ÑÐÇÈ áå ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ, êîéòî äàäå äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà ìåäèèòå.
"Îò êðàÿ íà ñåïòåìâðè äîñåãà ìíîãî ñëóæèòåëè îò ÐÇÈ-Ñîôèÿ áÿõà è ïîëîæèòåëíè, è êîíòàêòíè, òîâà íàëîæè èçâåæäàíåòî èì îò èíñòèòóöèÿòà", îáÿñíè òîé.
"Ñëóæèòåëèòå íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè ùå ïîäïîìîãíàò âúâ âðú÷âàíåòî íà ïðåäïèñàíèÿòà è îñúùåñòâÿâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷íèòå ïðîó÷âàíèÿ. Èäåÿòà çà åñåìåñè å âõîäèðàíà â ÍÑ è î÷àêâàìå çàêîíîäàòåëÿò äà êàæå äàëè ùå ïðèåìå òîâà ïðåäëîæåíèå. Íàé-äîáðèÿò íà÷èí å ïðåäïèñàíèÿòà äà ñå âðú÷âàò íà õàðòèÿ îò ëè÷íèÿ ëåêàð. Àêî ñèòóàöèÿòà ñå óâåëè÷àâà êàòî áðîé çàáîëåëè è ïîñòàâÿíå ïîä êàðàíòèíà, ìîæåì äà ïðåäïðèåìåì óâåäîìÿâàíå ïî åëåêòðîíåí ïúò ÷ðåç åñåìåñ", êàçà ïðîô. Àíãåëîâ.
"Ìîáèëíè åêèïè âúâ ôóðãîíè ùå áúäàò ðàçïîëîæåíè ïðåä äúðæàâíèòå áîëíèöè îò ÷åòâúðòúê, ùå áúäå èçâúðøâàíè è áúðçè àíòèãåííè òåñòîâå, èäåèÿòà å ìàêñèìàëíî ìíîãî õîðà äà áúäàò òåñòâàíè, çà äà ñå îðèåíòèðàìå â åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà. Íàé-äîáðå å äà ñå òåñòâàò õîðàòà ñúñ ñèìïòîìè", îáÿñíè ìèíèñòúðúò.
"Êîîðäèíàöèîííèÿò öåíòúð ðàáîòè, äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà ùå íàïðàâèì âñè÷êî âúçìîæíî äà âè ãî ïîêàæåì, åêèïúò å îò 6 ÷îâåêà îò "Ïèðîãîâ". Â íåãî ìîãàò äà çâúíÿò âñè÷êè êìåòîâå, îáëàñòíè óïðàâèòåëè, äèðåêòîðè íà áîëíèöè, êîèòî ñå íóæäàÿò îò ïîìîù, íî íå è ãðàæäàíè. Òîé å ñàìî çà áúðçè èíñòèòóöèîíàëíè ðåøåíèÿ, äåíîíîùíî", èçÿñíè îùå Àíãåëîâ.
"Íÿìàìå íåäîñòèã íà ëåãëà â Ñîôèÿ, à êúäåòî ñå òâúðäè, ÷å èìà, ïðîñòî íå ñà ðàçêðèòè íîâè ëåãëà, èìà ãè â íàëè÷íîñò â áîëíèöèòå, íî íå ñà ðàçêðèòè, âúïðîñ íà âðåìå å. Àíòèãåííèòå òåñòîâå íå ìîãàò äà çàìåñòÿò PCR òåñòîâåòå è äà ñëóæàò çà êàðàíòèíèðàíå. Ùå ñå ïîìèñëè â ïîñîêà äàâàíå íà ïðàâîìîùèÿ íà ëè÷íèòå ëåêàðè äà èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR, ðàáîòè ñå è çà åëåêòðîííè íàïðàâëåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ.
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Êîìåíòàðè (8)
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Èçâúíðåäíî: Óäúëæàâàò îíëàéí îáó÷åíèåòî â íÿêîè îáëàñòè!
18:54 / 01.11.2020
Âúâåæäàò âå÷åðåí ÷àñ çà âñè÷êè çàâåäåíèÿ âúâ Âàðíà è îáëàñòòà îò äíåñ
08:50 / 03.11.2020
Ìàäàì Ìóëòè ñêúñà ñ ìèíàëîòî
11:21 / 02.11.2020
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