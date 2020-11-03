Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ñ èçâúíðåäíè íîâèíè çà âèðóñà ó íàñ!

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 11:27 / 03.11.2020Êîìåíòàðè (8)345
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Îò äíåñ, 3 íîåìâðè, íà ðàçïîëîæåíèå íà Ñòîëè÷íàòà ðåãèîíàëíà çäðàâíà èíñïåêöèÿ ùå áúäàò 20 ñëóæèòåëè íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè. 

Öåëòà å òå äà ïîäïîìàãàò êîëåãèòå ñè, àíãàæèðàíè ñ èçâúðøâàíåòî íà äúðæàâíèÿ çäðàâåí êîíòðîë, â ò.÷. ñ âðú÷âàíå íà ïðåäïèñàíèÿ è àêòóàëèçèðàíå íà äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà áîðáà ñ COVID-19 è äð. 

Ïî òîçè ïîâîä íà ìÿñòî â ÑÐÇÈ áå ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ, êîéòî äàäå äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà ìåäèèòå. 

"Îò êðàÿ íà ñåïòåìâðè äîñåãà ìíîãî ñëóæèòåëè îò ÐÇÈ-Ñîôèÿ áÿõà è ïîëîæèòåëíè, è êîíòàêòíè, òîâà íàëîæè èçâåæäàíåòî èì îò èíñòèòóöèÿòà", îáÿñíè òîé. 

"Ñëóæèòåëèòå íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî îáùåñòâåíî çäðàâå è àíàëèçè ùå ïîäïîìîãíàò âúâ âðú÷âàíåòî íà ïðåäïèñàíèÿòà è îñúùåñòâÿâàíå íà åïèäåìèîëîãè÷íèòå ïðîó÷âàíèÿ. Èäåÿòà çà åñåìåñè å âõîäèðàíà â ÍÑ è î÷àêâàìå çàêîíîäàòåëÿò äà êàæå äàëè ùå ïðèåìå òîâà ïðåäëîæåíèå. Íàé-äîáðèÿò íà÷èí å ïðåäïèñàíèÿòà äà ñå âðú÷âàò íà õàðòèÿ îò ëè÷íèÿ ëåêàð. Àêî ñèòóàöèÿòà ñå óâåëè÷àâà êàòî áðîé çàáîëåëè è ïîñòàâÿíå ïîä êàðàíòèíà, ìîæåì äà ïðåäïðèåìåì óâåäîìÿâàíå ïî åëåêòðîíåí ïúò ÷ðåç åñåìåñ", êàçà ïðîô. Àíãåëîâ.  

"Ìîáèëíè åêèïè âúâ ôóðãîíè ùå áúäàò ðàçïîëîæåíè ïðåä äúðæàâíèòå áîëíèöè îò ÷åòâúðòúê, ùå áúäå èçâúðøâàíè è áúðçè àíòèãåííè òåñòîâå, èäåèÿòà å ìàêñèìàëíî ìíîãî õîðà äà áúäàò òåñòâàíè, çà äà ñå îðèåíòèðàìå â åïèäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà. Íàé-äîáðå å äà ñå òåñòâàò õîðàòà ñúñ ñèìïòîìè", îáÿñíè ìèíèñòúðúò. 

"Êîîðäèíàöèîííèÿò öåíòúð ðàáîòè, äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà ùå íàïðàâèì âñè÷êî âúçìîæíî äà âè ãî ïîêàæåì, åêèïúò å îò 6 ÷îâåêà îò "Ïèðîãîâ". Â íåãî ìîãàò äà çâúíÿò âñè÷êè êìåòîâå, îáëàñòíè óïðàâèòåëè, äèðåêòîðè íà áîëíèöè, êîèòî ñå íóæäàÿò îò ïîìîù, íî íå è ãðàæäàíè. Òîé å ñàìî çà áúðçè èíñòèòóöèîíàëíè ðåøåíèÿ, äåíîíîùíî", èçÿñíè îùå Àíãåëîâ. 

"Íÿìàìå íåäîñòèã íà ëåãëà â Ñîôèÿ, à êúäåòî ñå òâúðäè, ÷å èìà, ïðîñòî íå ñà ðàçêðèòè íîâè ëåãëà, èìà ãè â íàëè÷íîñò â áîëíèöèòå, íî íå ñà ðàçêðèòè, âúïðîñ íà âðåìå å. Àíòèãåííèòå òåñòîâå íå ìîãàò äà çàìåñòÿò PCR òåñòîâåòå è äà ñëóæàò çà êàðàíòèíèðàíå. Ùå ñå ïîìèñëè â ïîñîêà äàâàíå íà ïðàâîìîùèÿ íà ëè÷íèòå ëåêàðè äà èçäàâàò íàïðàâëåíèÿ çà PCR, ðàáîòè ñå è çà åëåêòðîííè íàïðàâëåíèÿ", çàÿâè îùå ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ.



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03.11.2020 21-ãîäèøíà ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ, íÿìà èíôîðìàöèÿ çà äðóãè çàáîëÿâàíèÿ!
03.11.2020 Èç÷èñëèõà êîëêî ÷îâåêà ñå çàðàçÿâàò ñ êîðîíàâèðóñ íà ìàñîâè ìåðîïðèÿòèÿ
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