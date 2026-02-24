Михаил Околийски проведе работна среща с представители на бившия Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница. По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които Министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.
"Искам да ви помоля за кредит на доверие. Хоризонтът на служебното правителство е кратък, но вярвам, че заедно можем да поставим релсите за композицията на успеха. Аз и екипът ми сме готови да реализираме необходимите промени, за да конституираме отново Обществения съвет като гарант за прозрачността и качеството на проекта“, заяви министър Околийски.
Представителите на съвета – както от лекарското съсловие, така и от гражданския сектор – изложиха своите виждания как работата на един такъв съвет би могла да бъде ефективна. Като ключов фактор те посочиха необходимостта от ясен механизъм за координация и комуникация, както и за своевременно предоставяне на информация и документация по проекта от страна на Здравната инвестиционна компания и Министерството към Обществения съвет.
Беше подчертана и нуждата от разширяване на експертния капацитет на съвета чрез привличане на специалисти с опит в архитектурата, строителството и управлението на големи инфраструктурни проекти.
Министър Околийски предложи като първа конкретна стъпка към възстановяване на работата на Съвета изготвянето на предложения за изменения в Правилника за организацията и дейността му, така че да бъдат гарантирани прозрачност, ефективност и устойчив механизъм за обществен контрол върху реализацията на проекта за Национална детска болница, съобщи Министерството.
