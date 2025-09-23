Близо три месеца след публикуването на проектонаредба за телемедицина, Здравното министерство предлага нов.Припомняме, първоначалният проект бе остро критикуван от редица специалисти, свързани със сектора, като общият извод бе, че в този си вид Наредбата не само няма да подпомогне телемедицинските услуги у нас, а напротив – ще ги блокира напълно.Един от проблемните текстове, посочени от експертите, бе свързан с канала, чрез който бе предложено да се осъществява телемедицинската помощ – Националната здравна информационна система (НЗИС). Критиците от една страна отбелязваха, че подобна дейност не кореспондира с предназначението на НЗИС и влиза в противоречие със нормативните актове за системата, а от друга – че дори и НЗИС да е възможен канал за комуникация, той не може да е единствен, тъй като голяма част от общопрактикуващите лекари например вече използват утвърдени канали за телемедицина с пациентите си и подобна промяна ще затрудни контакта.В новото предложение за наредба този текст е променен, като изричното упоменаване на НЗИС в него е заличено. Вместо това сега в проектонаредбата се изисква създаването на специализиран канал за осъществяване на комуникация от разстояние за лечебните заведения, които предоставят медицинска помощ от разстояние, като отговорността за обработката на личните данни и осигуряването на тяхната защита е на оператора на съответния специализиран канал, предаде Zdraveto.net. В проектонормативния акт са въведени изисквания за сертификация на цялото оборудване на лечебните заведения, чрез което ще се изпълнява такава помощ, вкл. чрез системата за европейска сертификация (СЕ).Друга от промените спрямо първоначално предложения проект пък засяга забраната за извършване на телемедицински услуги от определени видове лечебни заведения. В новия проект МЗ предлага такава забрана да важи само за кръвните центрове и тъканните банки, поради естеството на тяхната работа. В първоначалния проект забрана бе предложена и за хосписите, като сега те са изключени от това предложение.Информираното съгласие, давано от пациента преди оказването на съответната телемедицинска услуга пък, може да е не задължително писмено, както беше заложено в първоначалния проект на наредбата.Коригирани са и сроковете, в които медиците трябва да отразят в здравното досие на пациента в НЗИС резултатите от извършения телемедицински преглед, когато става въпрос за спешна телемедицинска помощ. Според първоначално заложените срокове данните трябваше да бъдат въведени до 10 минути след приключване на телемедицинската консултация или най-късно до 60 минути, когато се касае до сложен случай или необходимост от обширна компютърна обработка на изображения. В новия вариант на наредбата сроковете са удължени съответно до 30 и 120 минути.