Здравното министрество предложи медицински стандарт "Здравни грижи"
С приемането на стандарта ще се въведе ясна методика за планиране на необходимия брой специалисти по здравни грижи в лечебните заведения. По този начин ще се осигурят еднакви правила и критерии за качество в цялата страна и ще се гарантира по-добър достъп на пациентите до безопасни и ефективни грижи.
Лечебните заведения ще разполагат с преходен период до една година за адаптация към новите правила, а стандартите ще се въвеждат поетапно в следващите пет години.
Наредбата е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е ключова стъпка за преодоляване на недостига и неравномерното разпределение на медицински сестри и акушерки. Друга цел е гарантиране на по-добро качество и безопасност на здравните грижи, както и по-висока удовлетвореност и защита на правата на пациентите.
Това е петият медицински стандарт, който Министерството обявява за обществено обсъждане през настоящата година.
