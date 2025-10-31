Проектът на решение на Народното събрание за спирането на износа на дизел и авиационно гориво мина получи зелена светлина в бюджетна комисия по време на извънредно заседание.
Предложението бе прието с 16 гласа "за“, 5 "въздържал се“ и нито един "против".
То е внесено от Делян Добрев от ГЕРБ, Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало", Павела Митова, ИТН и Атанас Атанасов "БСП-Обединена левица".
Проект на решение за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави членки на Европейския съюз включва:
- директорът на Агенция "Митници" да може да разрешава изключения от временната забрана в конкретни случаи, като всяко разрешение ще подлежи на одобрение от Народното събрание. Ако парламентът не предприеме действия по разглеждане на разрешението в срок от седем дни, то автоматично влиза в сила.
- Забраната няма да се прилага при зареждане и презареждане на местни и чуждестранни плавателни и въздухоплавателни средства, както и при вътреобщностни доставки до държави от Европейския съюз, когато става дума за нуждите на въоръжените сили.
"Причината (бел. ред. за този проект на решение) е да не се допуска спекула с цените, защото има заинтересовани лица, които се опитват да правят това", уточни шефът на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев.
Ограничението се отнася за нефтопродукти, при които има риск от изкуствено завишаване на цените.
