Зеленски разкри подробности за "енергийния коридор" с България
Коментарът си той направи по време среща със служебния премиер Андрей Гюров в Киев. ФОКУС припомня, че България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Наред с това България ще се присъедини към програмата PURL за закупуване на американско оръжие за Украйна.
Относно енергийния сектор, Зеленски каза, че Украйна и България работят по създаването на "енергиен коридор" през България и този въпрос е бил активно обсъждан на министерско ниво.
"Този коридор ще бъде технически завършен – надяваме се – до края на годината. Това е много важно за нас и може да бъде алтернатива, ако има определени блокади на някои представители на Европа. Що се отнася до газа, този коридор може да бъде около 10 милиарда кубични метра газ годишно. За нас това са "енергийни" гаранции за сигурност", подчерта Зеленски.
