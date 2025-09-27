ЗАРЕЖДАНЕ...
Земеделци обмислят протестни действия
"Обработвам 160 декара праскови, кайсии и сливи. При нас беше тотална щета, не получихме нищо. Чакаме втория транш, който още не е започнал, бяха ни обещали, че ще започне в началото на септември“, казва пред bTV Темелков, земеделец.
"Обработвам около 150 декара овошки. Щетите са почти 100%. На първия транш държавата помогна дотолкова, доколкото ни отряза една част от площите“, посочи Николай Котов.
"От първия транш нищо не съм получил все още. Надяваме се поне да покрием разходите“, казва друг земеделец.
Производителите обмислят протестни действия.
