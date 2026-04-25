Земетресение с магнитуд 2,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на 8,3 км североизточно от град Сърница, Пазарджишко късно тази нощ.
Това показват данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ).
Трусът е регистриран в 1:23 часа на 25 април. Той е с дълбочина 15 км. Епицентърът е на 117 км от София.
Няма данни да е усетено от хората.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.