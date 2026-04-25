Земетресение с магнитуд 2,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на 8,3 км североизточно от град Сърница, Пазарджишко късно тази нощ.

Това показват данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ).

Трусът е регистриран в 1:23 часа на 25 април. Той е с дълбочина 15 км. Епицентърът е на 117 км от София.

Няма данни да е усетено от хората.