Земетресение с магнитуд 2,4 по Рихтер е регистрирано в Хасковско. Според данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН трусът е на 20 км от Тополовград.Земетресението е засечено в 18:40 часа. То е било на дълбочина от 7,5 километра.