Земетресение много близо до България!
Събитието е от 17:55 ч. българско време и е станало в района на Робово с магнитуд 3.1 по скалата на Рихтер, сочат данните нс Националния институт по геофизика, геодезия и георграфия към БАН.
Няма данни да е усетено сериозно.
