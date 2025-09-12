Сподели close
Земетресение е регистрирано на 11 септември в Република Северна Македония, само на няколко километра от границата с България.

Събитието е от 17:55 ч. българско време и е станало в района на Робово с магнитуд 3.1 по скалата на Рихтер, сочат данните нс Националния институт по геофизика, геодезия и георграфия към БАН.

Няма данни да е усетено сериозно.