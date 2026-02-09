Земетресение много близо до границата на България!
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 09 февруари 2026 г., в 09:08 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 3.9 в района на село Зърнево, Гърция.
Епицентърът е на 28 км от град Драма (Гърция), на 30 км от град Гоце Делчев, на 50 км от град Петрич и на 160 км от град София.
