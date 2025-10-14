ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение рано тази сутрин в България!
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.
Епицентърът се намира на около 30 км от Благоевград и приблизително 90 км южно от София. Според първоначалната информация земетресението е било слабо и не е причинило материални щети или наранявания.
