Земетресение с магнитуд 3.7 по Рихтер е регистрирано на територията на Благоевградска област, показва справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Според първоначалните данни трусът е с епицентър в района на Благоевград. 

Земетресението е усетно по високите етажи в областния център, твърдят благоевградчани.