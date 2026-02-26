Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
Епицентърът се намира на около 77 км север-северозападно от Бузъу /Румъния/. Трусът е бил с дълбочина около 83 км и е усетен малко преди 19.30 тази вечер.
