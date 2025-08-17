Земетресение рано тази сутрин е регистрирано от БАН. То е на 9.2 км североизточно от град Кермен и недалеч от областните градове Сливен и Ямбол.Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя. Той е с магнитуд от 3.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 10 км.Припомняме, че преди около 20 дни недалеч от сегашното място, но на територията на област Стара Загора, беше регистрирано по-слабо земетресение.