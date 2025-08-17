ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя. Той е с магнитуд от 3.3 по скалата на Рихтер при дълбочина 10 км.
Припомняме, че преди около 20 дни недалеч от сегашното място, но на територията на област Стара Загора, беше регистрирано по-слабо земетресение.
