ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в Югоизточна България в малките часове на 1 септември
©
То е с магнитуд от 3.2 по скалата на Рихтер и е отчетено на 11.3 км североизточно от град Кермен, Сливенско.
Дълбочината му е 12 км.
Припомняме, че на 17 август в района на Кермен беше регистрирано земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер.
Още по темата
/
Още от категорията
/
От 1 януари във фиша за заплата ще пише само сумата в евро, равностойността й в лева няма да фигурира
10:58
Синдикат "Образование": Приветстваме късното започване на учебния ден, но на доста места е невъзможно
10:23
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:59
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
31.08
Ново проучване показва, че периодичното гладуване може да увеличи риска от сърдечносъдова смърт
31.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.