Земетресение в района на Черно море.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 26 октомври 2025 г., в 18:44 ч., бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.0 в района на Черно море.Епицентърът е на 56 км от град Истанбул (Турция), 130 км от град Приморско, на 160 км от град Бургас и на 460 км от град София.