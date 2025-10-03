ЗАРЕЖДАНЕ...
Железопътен тунел между България и Северна Македония, подписват споразумение
След проведена кореспонденция са получени бележки от северномакедонската страна, които българското правителство приема и одобрява окончателния документ.
Предложените промени включват подписване на споразумението и на английски език, с оглед последващото му изпращане до Европейската комисия и европейските финансиращи институции. Уточнени са проектната дължина на тунела и нейното разпределение между двете държави, както и че след въвеждането на тунела в експлоатация, всяка от страните ще носи отговорност за поддръжката на своята част от съоръжението.
Подписването на Споразумението е ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете страни и завършването на железопътния коридор София – Скопие – Дуръс – Бари. Той е част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Съгласно документа, който ще бъде подписан до края на годината, ще се създаде Смесен координационен комитет, който да ръководи съвместните дейности по изграждането и експлоатацията на тунела.
