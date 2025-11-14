"Железопътна инфраструктура" въвежда нова система за превантивен контрол на безопасността
Системата гарантира по-високо ниво на контрол и прозрачност, като едновременно с това следи спазването на работните графици на персонала. Целта е да се поддържа максимална безопасност при управлението на движението на влаковете, като същевременно се следи дисциплината и организацията на работа.
Въвеждането на дрегери с лицево разпознаване в трите регионални диспечерски центъра – София, Пловдив и Горна Оряховица – е част от пакета мерки за повишаване на безопасността в железопътния транспорт, обявени от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов през януари тази година. Мерките включват и изграждането на система за видеонаблюдение на железопътни гари, гарови райони, жп прелези и помещенията на дежурните ръководители движение. В момента е в ход обществена поръчка за осигуряването й.
Сред предприетите мерки са внедряването на GPS системи за контрол на скоростта и движението на влаковете, както и инициативи за повишаване на квалификацията и контрола на служителите, ангажирани с осигуряването на движението. В сътрудничество с ВТУ "Тодор Каблешков“, НКЖИ разработва и тества иновативни GPS-базирани и софтуерни системи, които осигуряват на локомотивните екипажи оперативна информация в реално време. По този начин се подпомага управлението на скоростта и се минимизира рискът от човешки грешки.
