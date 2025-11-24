Росен Желязков по време на работна среща със съпредседателите на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и министърът на земеделието и храните Георги Тахов.
Премиерът каза още, че мерките, които държавата предприе през пролетта и лятото на тази година за ограничаването на заболяванията са дали положителни резултати. По думите му, следва своевременно да се проследяват индикациите за предстояща нова вълна на заболяванията от ветеринарните власти и научните среди, а мерките да останат в сила, така че да се предпази поминъка на животновъдите.
От своя страна министър Георги Тахов информира, че ситуацията е овладяна и от 100 обявени огнища на заболявания по дребните преживни животни през лятото, през ноември те спадат до четири на брой, което подкрепя позицията, че към момента не се налага ваксинация на животните.
По време на срещата беше обсъден достъпът до финансиране на малките и уязвимите стопани. Очаква се с инициираната промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители да се увеличи прагът на гаранционно покритие от 50% на 80% за издаваните от "Национален гаранционен фонд“ ЕАД гаранции по схемите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и по Стратегическия план 2023-2027 година.
В хода на разговора беше коментирана работата по два законопроекта в сектор "Земеделие“ – този за кооперирането и за браншовите организации.
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
