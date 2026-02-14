Росен Желязков сътрудничеството с Турция има стратегическо значение за региона.
"В наши дни светът жадува за мир. За нас партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир," каза Желязков пред Анадолската агецния от Мюнхен.
Той отбеляза, че и двете страни участват в дипломатически инициативи, свързани с Близкия изток. "Мисля, че с Турция сме много добър пример за това как партньорството между съседни страни може да улесни и популяризира мирния процес в света", добави той.
Относно ситуацията в Близкия изток, Желязков поясни, че България поддържа отношения както с Израел, така и с Палестина и вярва, че балансираното ангажиране може да помогне за намаляване на напрежението.
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установяването на мир
© Anadolu Agency
Още по темата
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Проф. Чуков: Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола
25.08
Още от категорията
/
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
10:34
Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
10:15
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
13.02
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
13.02
МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.