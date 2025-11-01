Росен Желязков по повод Деня на народните будители.
Той благодари на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто.
"Вече повече от 100 години в България празнуваме Деня на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза още премиерът.
Желязков: Следвайте примерите на будителите
