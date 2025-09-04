Росен Желязков по повод изслушването за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България.
Той ясно изложи каква е фактическа обстановка по темата.
"По време на захождането на самолета, на борда, на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив", допълни Желязков.
